Россия в этом году стала предоставлять гражданство более чем в два раза чаще

Больше всего российских паспортов получили граждане самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В первом квартале этого года гражданство России получили около 160 тысяч человек – это примерно в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выдача российских паспортов иностранцам набирает обороты с 2017 года, но в последнее время их число все больше растет. Для сравнения, за весь 2015 года гражданство России получили около 210 тысяч человек, пишет газета РБК.

Чаще всего – почти в половине случаев – российские паспорта получают украинцы. Вслед за ними с большим отрывом идут граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и Молдовы. Лидерство украинцев объясняется тем, что с прошлого года МВД начало массово предоставлять гражданство жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно указу президента Владимира Путина, они получают российские паспорта по упрощенной процедуре.

Между тем, по оценкам экспертов, число случаев предоставления гражданства может дополнительно вырасти. Это произойдет после принятия законопроекта, который упростит получение российских паспортов для граждан Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана.