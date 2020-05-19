«Медиазона»: Смертность среди врачей от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем в других странах

Смертность среди врачей от коронавируса в России в несколько раз выше, чем в других наиболее пострадавших странах. Это следует из подсчетов интернет-издания «Медиазона».

Официально российские власти не публиковали общие данные о смертности врачей по всем регионам. Однако журналистам удалось найти подтверждение гибели 186 медиков. Это сообщения как местных властей, так и самих врачей, их родственников и друзей, а также СМИ. За основу же был взят так называемый «Список памяти». Это проект, который создали врачи в память о своих коллегах. В нем указано больше 200 имен.

Исходя из официальных показателей почти в 3 тысячи погибших от коронавируса в России, смертность медиков, говорится в исследовании, составляет почти 7%. Это в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии. Например, в Испании и Германии доля погибших врачей от общего числа умерших – менее четверти процента. В Италии, где признали смерть от коронавируса около 200 медиков, эта доля равна 0,5%.

Авторы исследования оговариваются: даже если учитывать лишь случаи гибели врачей, в которых российские власти признавали, что их причиной стал коронавирус, эта доля в общей смертности все равно в 4-5 раз выше, чем в некоторых европейских странах.



В Минздраве и Роспотребнадзоре исследование «Медиазоны» пока не прокомментировали.