«Коммерсантъ»: Россияне во время пандемии стали чаще перечислять деньги благотворительным фондам

Россияне во время пандемии стали чаще перечислять деньги благотворительным фондам, — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервисов онлайн-платежей. Согласно мониторингу сборов, в марте количество онлайн-переводов увеличилось на 37% по сравнению с февралем, а в апреле выросло еще на 38%. Средний перевод – 1021 рубль. Это самый высокий показатель за последние полтора года, — отмечает издание.
2020-05-19T11:34:34+03:00
2020-05-19T11:34:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 19 мая 2020
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