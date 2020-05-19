«Коммерсантъ»: Россияне во время пандемии стали чаще перечислять деньги благотворительным фондам

Россияне во время пандемии стали чаще перечислять деньги благотворительным фондам, — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные сервисов онлайн-платежей. Согласно мониторингу сборов, в марте количество онлайн-переводов увеличилось на 37% по сравнению с февралем, а в апреле выросло еще на 38%. Средний перевод – 1021 рубль. Это самый высокий показатель за последние полтора года, — отмечает издание.