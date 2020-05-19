Ростелеком рассматривает возможность сохранения режима удаленной работы для части своих сотрудников после окончания пандемии коронавируса. В компании считают, что это поможет сократить расходы на офисные помещения и обслуживание. Кроме того, работа из дома обеспечивает более привлекательные условия труда.
Сейчас удаленно работают около 60-ти тысяч сотрудников Ростелекома.
Ростелеком рассматривает возможность сохранения удаленной работы для части своих сотрудников после окончания пандемии
Ростелеком рассматривает возможность сохранения режима удаленной работы для части своих сотрудников после окончания пандемии коронавируса. В компании считают, что это поможет сократить расходы на офисные помещения и обслуживание. Кроме того, работа из дома обеспечивает более привлекательные условия труда.