Ростелеком рассматривает возможность сохранения удаленной работы для части своих сотрудников после окончания пандемии

Ростелеком рассматривает возможность сохранения режима удаленной работы для части своих сотрудников после окончания пандемии коронавируса. В компании считают, что это поможет сократить расходы на офисные помещения и обслуживание. Кроме того, работа из дома обеспечивает более привлекательные условия труда.



Сейчас удаленно работают около 60-ти тысяч сотрудников Ростелекома.