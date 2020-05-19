В России за сутки больше 9-ти тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, — сообщает федеральный оперативный штаб. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. За прошедшие сутки умерли 115 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.