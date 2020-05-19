Количество зарегистрированных безработных в России может вырасти до 2,5 миллионов человек, — прогнозирует министр труда Антон Котяков. Об этом он заявил в интервью в программе «Познер» на Первом канале. Котяков добавил, что для России это небольшие цифры с учетом анализа и опыта других стран, где безработица гораздо выше.