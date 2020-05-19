В компании Эппл назвали лживыми обвинения генерального прокурора США Уильяма Барра в сотрудничестве с Китаем и Россией

В Компании заявили, что не собираются отказываться от защиты данных своих пользователей по всему миру, в том числе в Китае и России, где продаются точно такие же телефоны, как и в США. Никакого исключения в интересах третьих стран «Эппл» не делает. Обвинения прокурора по мнению представителей IT-гиганта – это попытка заставить корпорацию сделать частную информацию уязвимой. Возможности разблокировать защищенное устройство у производителей нет – уточнили в «Эппл». Не может быть отдельного способа обойти защиту только для хороших ребят – говорится в заявлении – американский народ не должен выбирать между эффективным расследованием и ослаблением шифрования.. В компании подчеркнули, что всегда сотрудничали с властями, предоставляя всю имеющуюся информацию.

В частности, в деле о стрельбе на военной базе во Флориде компания предоставила властям резервные копии облачного хранилища данных, информация о транзакциях и другие сведения.