Трамп пригрозил прекратить финансирование ВОЗ, если она не проведет реформу и не докажет независимость от Китая

Президент США Дональд Трамп пригрозил окончательно прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения, если она не проведет внутреннюю реформу и не докажет свою независимость от Китая. На этот Трамп дает 30 дней. Вашингтон уверен, что ВОЗ допустил ряд ошибок в рамках борьбы с пандемией – в частности, игнорировала информацию о распространении вируса в Ухане.

Китай предоставил всю имеющуюся информацию по коронавирусу, — с таким заявлением выступил глава КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин также считает, что все страны мира должны оказывать политическую и финансовую поддержку Всемирной организации здравоохранения.