Власти Калининградской области разрешили школам начать очную подготовку 11-классников к ЕГЭ

Власти Калининградской области разрешили школам начать очную подготовку 11-классников к Единому государственному экзамену. К занятиям приступили около 2-х тысяч выпускников, — сообщили ТАСС в Министерстве образования области. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора выпускники занимаются в группах не более 10-ти человек с обязательным соблюдением масочного режима.