МЧС направило технику и специалистов в Дагестан для масштабной дезинфекции

Республика оказалась в центре внимания после того, как там стало известно о сложной ситуации с коронавирусом.

После того, как президент Владимир Путин поручил оказать дополнительную помощь Дагестану, туда выдвинулись более сотни специалистов. Они должны продезинфицировать, в частности, соцобъекты и здания медицинских учреждений. Параллельно Минобороны накануне поручили начать строительство новой больницы на 200 человек для лечения зараженных коронавирусом. Когда начнется возведение здания, пока неизвестно.

Вместе с тем больницы в городах Дагестана сейчас переполнены, говорил ранее муфтий республики Ахмат Абдулаев. Из-за этого, по его словам, жителей горных аулов, болеющих тяжелыми формами коронавируса, нельзя госпитализировать. Впрочем, в Минздраве, как передает агентство ТАСС, уверяют, что более половины мест для тех, кому нужна вентиляция легких, в регионе свободно.



Официально в Дагестане коронавирусом заболели свыше 3,5 тысяч человек, однако в региональном Минздраве на днях сказали, что внебольничной пневмонией заразились около 13 тысяч. От нее, по данным местных властей, скончались более 600 человек, из них 40 – медики.