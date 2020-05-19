Вирусолог: В первую очередь необходимо вакцинировать от коронавируса врачей, волонтеров и продавцов

В первую очередь необходимо вакцинировать от коронавируса врачей, волонтеров и продавцов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, руководитель отделения микробиологи и латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Сразу на всех вакцины не хватит. Мало изготовить вакцину, надо сделать ее действительно в достаточном количестве. В первую очередь вакцинировать надо людей, находящихся в группе риска – врачи, которые работают с заведомо зараженными людьми, включить в эту группу риска не только врачей и медперсонал больниц, но и работников и водителей скорой помощи. Я бы включил сюда и таких людей как волонтеры, которые много общаются с людьми. Кроме того, кассиров продовольственных магазинов, продавцов-консультантов. Все те люди, которые вынужденно общаются с большим количеством населения, подлежат вакцинации в первую очередь», — сказал он.

Вирусолог подчеркнул, что вакцинация на данный момент развития медицины наиболее эффективное средство против вируса.

Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По его словам, в России на сегодняшний день производится более 20 тест-систем, разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики.