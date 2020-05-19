С завтрашнего дня в связи с началом летней навигации возобновляются грузовые перевозки между Хэйхэ и Благовещенском

С завтрашнего дня в связи с началом летней навигации возобновляются грузовые перевозки между китайским Хэйхэ и Благовещенском, — сообщает пресс-служба благовещенской таможни. Из-за карантина грузы будут отправляться только в контейнерах и оформляться без выхода экипажей судов на таможенную территорию.