В России за минувшие сутки выявили более девяти тысяч новых случаев коронавируса

Всего по стране подтвердились 9263 диагноза коронавируса. Как объявили в оперативном штабе по мониторингу болезни, новый случаи нашли во всех регионах России. Почти половина из них – в Москве и Подмосковье, за ними идут Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. В сообщении штаба сказано, что в сорока трёх процентах случаев пациенты не имели никаких клинических проявлений болезни.

Количество жертв коронавируса в свою очередь также выросло на 115 человек. Теперь их общее число по официальным данным превысило две тысячи восемьсот.



При этом, из почти 300-от тысяч пациентов с коронавирусом, по официальным данным около 76-ти тысяч выздоровели.