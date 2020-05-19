Таксисты ежемесячно тратят более 7-ми тысяч рублей на средства дезинфекции и индивидуальной защиты

Государство ничем их не обеспечивает, — рассказал РБК руководитель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. При этом, по его словам, в условиях эпидемии коронавируса доходы водителей снизились, так как спрос на поездки в такси упал на 60-80%.