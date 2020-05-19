Журнал «Форбс» опубликовал новый рейтинг 30-ти самых перспективных россиян в возрасте до 30-ти лет

В категорию «Спорт», в частности, попала фигуристка Алена Косторная. Среди музыкантов самыми перспективными названы рэпер Алишер Моргенштерн и певицы Манижа Сангин и Катя Кищук. В номинации «Мода и дизайн» лучшей признана, в частности, Алеся Кафельникова.