Журнал «Форбс» опубликовал новый рейтинг 30-ти самых перспективных россиян в возрасте до 30-ти лет

В категорию «Спорт», в частности, попала фигуристка Алена Косторная. Среди музыкантов самыми перспективными названы рэпер Алишер Моргенштерн и певицы Манижа Сангин и Катя Кищук. В номинации «Мода и дизайн» лучшей признана, в частности, Алеся Кафельникова.
2020-05-19T10:34:42+03:00
2020-05-19T10:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 19 мая 2020
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