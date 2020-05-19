В Москве за сутки выздоровели более 2,5 тысяч пациентов с коронавирусом, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Зам.мэра призвала москвичей не заниматься самолечением.