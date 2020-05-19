В Уфе уволилась главный врач республиканской клинической больницы Эльза Сыртланова, — сообщает РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения Башкирии. Ранее Следственный комитет начал проверку после обращения персонала больницы в СМИ и правоохранительные органы. Медики утверждали, что руководство не приняло необходимых мер для предупреждения распространения коронавируса среди сотрудников клиники и пациентов — у 170-ти подозрение на коронавирус. 6-го апреля больницу закрыли на карантин.