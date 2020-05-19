МЧС направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов

Вчера президент Путин поручил федеральным министерствам оказать дополнительную помощь Дагестану в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. По данным местных властей, от внебольничной пневмонии в Дагестане скончались более 600 человек, в том числе 40 медиков.