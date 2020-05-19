Группа компаний Аэрофлот получит от государства финансовую поддержку – почти 8 миллиардов рублей

Помимо самого Аэрофлота в группу входят авиакомпании Россия и Аврора. Из-за пандемии коронавируса объем перевозок в апреле сократился на 92 процента. Правительство приняло решение компенсировать из бюджета по 365 рублей на каждого пассажира, которого не досчитались в Аэрофлоте с февраля этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Всего государство намерено выделить на поддержку отрасли около 23 миллиардов рублей, но Аэрофлот не сможет рассчитывать на большее объявленной суммы. Согласно постановлению правительства, компании, которые перевозят на международных направлениях по меньше мере 20 миллионов пассажиров в год не могут претендовать более, чем на треть от общей суммы субсидий. В Росавиации сейчас лежат документы еще от шести компаний, которые тоже нуждаются в поддержке.

Полученные средства могут пойти на зарплату персонала, лизинговые платежи и оплату стоянки самолетов.