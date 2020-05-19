Z Архив новостей новости
5 3 6 106
10:06, 19 мая 2020

Группа компаний Аэрофлот получит от государства финансовую поддержку – почти 8 миллиардов рублей

Помимо самого Аэрофлота в группу входят авиакомпании Россия и Аврора. Из-за пандемии коронавируса объем перевозок в апреле сократился на 92 процента. Правительство приняло решение компенсировать из бюджета по 365 рублей на каждого пассажира, которого не досчитались в Аэрофлоте с февраля этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Всего государство намерено выделить на поддержку отрасли около 23 миллиардов рублей, но Аэрофлот не сможет рассчитывать на большее объявленной суммы. Согласно постановлению правительства, компании, которые перевозят на международных направлениях по меньше мере 20 миллионов пассажиров в год не могут претендовать более, чем на треть от общей суммы субсидий. В Росавиации сейчас лежат документы еще от шести компаний, которые тоже нуждаются в поддержке.

Полученные средства могут пойти на зарплату персонала, лизинговые платежи и оплату стоянки самолетов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 мая Поздравить…

5 376 6 6813 13.05
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Можем повторить? 16 мая 1990 года открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Это важнейшее событие в истории России: на съезде в результате изменения государственного строя родилось новое, демократическое государство…

5 220 6 38246 14.05
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Марс американцы будут осваивать уже без нас Россия и Путин оказались настолько токсичными, что любой примирительный жест в сторону России вызывал резкое и единодушное противостояние демократов и республиканцев Сената и Конгресса, и грозило Трампу серьёзными неприятностями…

5 91 6 15723 15.05
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 258 6 44190 16.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 42 6 7467 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…

5 122 6 23312 14.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 50 6 9929 15.05
Полный Альбац

Евгения Альбац ведущий: Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»

3031563

5 28 6 5844 18.05
#слушать 49:01 ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 170 6 36229 16.05
Интервью Особое мнение

Гарри Каспаров гость: Гарри Каспаров 13-й чемпион мира по шахматам, глава Совета «Фонда защиты прав человека»

К интересам России это никакого отношения не имеет. Потому что собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к России, не стала общенародной, а стала сечинской…

5 102 6 21697 18.05
#слушать 39:44 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Блоги

Обращение Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора в Генпрокуратуру и Следственный комитет России Необходимо также обеспечить прозрачность и достоверность публикуемой информации, чтобы не допустить паники среди российских граждан и пресечь дальнейшие попытки распространения ложных сведений…

5 24 6 5723 18.05
Блоги

Сергей Ерженков журналист

О статистике ковида И в этом случае нельзя привычно махнуть рукой на русскую бюрократию — дескать, это она такая нерасторопная и медлила с внесением ковида в перечень заболеваний. Это ВОЗ добавила код для учета пациента с ковидом только 20 апреля…

5 191 6 46405 18.05
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Недетское шоу Почему, когда вам известно, что там за дверью спит не террорист, а простая семья с ребенком, вы ведёте себя, как зверьё?! Ребенок — это что, пустяк?..

5 29 6 7338 13.05
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Америка борется с коронавирусом, Путин борется с Америкой Видать, в детстве в войнушку не наигрался — все грезит новым переделом мира. Вот только его «новое оружие» (даже если это не новые мультики) от коронавируса точно не защищает…

5 209 6 52710 17.05
Блоги

Депздрав опроверг заявления о некорректности подсчета смертности от COVID-19 Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне…

5 62 6 15481 13.05
Блоги

Владимир Осин адвокат

Кого Путин «должен зачистить», устанавливая власть Конституции? Как, показала видеоконференция, слышит Путина и принимает немедленные разумные решения, только Министр обороны – Сергей Шойгу…

5 20 6 5604 16.05

Популярное за неделю

Новости

Министр труда и соцзащиты заявил, что семьи с двумя детьми могут получить суммарно более 100 тысяч рублей Антон Котяков сказал, что такая сумма получится, если суммировать все положенные за три месяца пособия и выплаты – на детей и по безработице…

5 13 6 4711
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
По всей стране из руин экономики и политики люди выползают… и хотят обратно. Они хотят обратно в этот жуткий карантин, причем такой, чтобы не только из квартир – чтобы из-под одеял нельзя было высовываться…

5 64 6 124776 13.05
#слушать 51:35 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Голосование
5 45 6 42789 12.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шаг к концу Очередная «великая победа» российского начальства над народом (пока удалось откупиться малой ценой) привела к ослаблению страны…

5 179 6 357183 13.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Страной управляют люди, которые не знают, сколько стоит хлеб Они деньги достают в «тумбочке»: нефтяной, газовой, золотовалютной, какой-то другой. Для них источник денег – это не производство, не труд людей, а «тумбочка»...

5 114 6 199225 14.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8531463
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4489721

Сегодня в эфире