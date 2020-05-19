Власти одной из китайских провинций снова ввели карантин

Это произошло из-за новой вспышки коронавируса на минувшей неделе.

Около ста восьми миллионов жителей провинции Гирин на северо-востоке Китая снова вынуждены жить в условиях карантинных ограничений. Как пишет американское агентство Bloomberg, в некоторых городах региона уже отменили занятия в школах, ограничили маршруты автобусов и поездов, а медицинские работники, как и месяц назад стали пользоваться полными защитными костюмами.

Власти Гирина решили вернуть карантин из-за того, что только за последнее время появилась информация о тридцати четырёх новых заболевших коронавирусом, притом что всего в регионе в течение всей эпидемии выявили сто двадцать семь случаев. С чем связан такой рост распространения болезни – пока неизвестно. По данным Bloomberg, китайские чиновники объясняют это тем, что пациенты контактировали с недавно приехавшими из России людьми.

Ранее агентство неоднократно писало, что исследователи опасаются второй волны коронавируса в Азии. По оценке экспертов, ослабление ограничений в любом случае приведёт к росту заболеваемости, поскольку отследить всех людей невозможно. Китайские ученые также допускали, что новую болезнь в принципе не получится победить, и что она будет возвращаться каждый год.

По официальным данным за всё время в Китае выявили почти восемьдесят три тысячи случаев коронавируса. Сейчас подавляющее число этих людей уже выздоровели.