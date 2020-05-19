ФСБ хочет проверить на защищенность системы социального мониторинга, которые отслеживают соблюдение условий изоляции во время пандемии коронавируса. Спецслужба планирует сделать это в течение недели.

Системы мониторинга поведения граждан должны согласовываться со спецслужбами, пишет в письме в министерство связи руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев. Силовое ведомство поддерживает предложения о необходимости защищённости систем мониторинга, этого добивается Ассоциация юристов России. При разработке необходимо согласовывать технические задания и модели угроз безопасности информации с ФСБ, приводит содержание письма газета Коммерсант. Отмечу, что приложение московской мэрии «Социальный мониторинг», с помощью которого власти следят как легко заболевшие коронавирусом, а также ОРВИ, соблюдают карантин, вызывает много критики. Люди жалуются на необоснованные штрафы ни за что. Накануне выяснилось, что паспортные данные тех, кого оштрафовали за нарушение изоляции, оказались в открытом доступе. Юристы ещё в начале апреля просили правительство, мэрию и ФСБ защитить собранную властями информацию. При этом до сих пор неизвестно, сделала ли это мэрия, сказали газете в Ассоциации юристов России.

Прокуратура Москвы начала проверку по сообщениям об утечке паспортных данных людей, оштрафованных за нарушение режима изоляции, — передает ТАСС.