Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на приговор по делу Дмитрия Домани

Экс-баскетболист сборной России и бывший исполнительный директору Российской федерации баскетбола был осужден за хищение 44-х млн рублей.

В 2016 году Домани было предъявлено обвинение по трем эпизодам особо крупного мошенничества. Его объявили в розыск по каналам Интерпола. После чего задержали в Черногории и экстрадировали в Россию. Чертановский суд Москвы в октябре прошлого года приговорил бывшего баскетболиста к шести годам колонии общего режима. Адвокат осужденного Анна Левина сообщила агентству РИА Новости, что данное решение не устроило не только защиту, но и прокурора. Поскольку в ходе прений гособвинитель просил наказания для Домани в 3,5 года. Вину свою осужденный не признает. Защита и прокурор добиваются отмены решения.

Дмитрий Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, был капитаном баскетбольного ЦСКА, занимал должность генерального менеджера мужской сборной, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ.