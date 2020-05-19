США откажутся финансировать ВОЗ, если ВОЗ не пообещает провести реформу, а также доказать свою независимость от Китая

США откажутся финансировать Всемирную организацию здравоохранения, если ВОЗ в течение 30 дней не пообещает провести реформу, а также доказать свою независимость от Китая. Об этом говорится в письме Дональда Трампа руководству организации. Ошибки ВОЗ во время пандемии коронавируса обошлись миру слишком дорого, — считает Трамп.
2020-05-19T09:34:40+03:00
2020-05-19T09:34:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645275-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 19 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Обращение Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора в Генпрокуратуру и Следственный комитет России Необходимо также обеспечить прозрачность и достоверность публикуемой информации, чтобы не допустить паники среди российских граждан и пресечь дальнейшие попытки распространения ложных сведений…