США откажутся финансировать ВОЗ, если ВОЗ не пообещает провести реформу, а также доказать свою независимость от Китая

США откажутся финансировать Всемирную организацию здравоохранения, если ВОЗ в течение 30 дней не пообещает провести реформу, а также доказать свою независимость от Китая. Об этом говорится в письме Дональда Трампа руководству организации. Ошибки ВОЗ во время пандемии коронавируса обошлись миру слишком дорого, — считает Трамп.