Работающие россияне 65-ти лет и старше смогут получить электронные больничные с 12-го по 29 мая

Работающие россияне 65-ти лет и старше, которые продолжают оставаться дома из-за коронавируса, смогут получить электронные больничные с 12-го по 29 мая, — следует из постановления правительства. Ранее президент объявил о завершении нерабочего периода в стране, сохранив ограничения для людей старше 65-ти лет.