Власти Петербурга ужесточили правила оказания ритуальных услуг

Теперь в городских моргах запрещены любые церемонии прощания, — сообщает питерское издание «Фонтанка», ссылаясь на предписание главного санитарного врача Натальи Башкетовой. Официально оно не публиковалось. Авторы документа ссылаются на продолжающееся ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.