Власти Петербурга ужесточили правила оказания ритуальных услуг

Теперь в городских моргах запрещены любые церемонии прощания, — сообщает питерское издание «Фонтанка», ссылаясь на предписание главного санитарного врача Натальи Башкетовой. Официально оно не публиковалось. Авторы документа ссылаются на продолжающееся ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.
2020-05-19T09:32:37+03:00
2020-05-19T09:32:37+03:00
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09:32, 19 мая 2020
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