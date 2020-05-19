Трамп потребовал от ВОЗ провести внутреннюю реформу и доказать независимость от Китая

Президент США Дональд Трамп потребовал от Всемирной организации здравоохранения провести внутреннюю реформу и доказать независимость от Китая.

Трамп не ограничился как обычно кратким сообщением в твиттере. Он поместил там письмо, которое отправил в адрес главы ВОЗ Тедруса Гебрейесуса. В нем, в частности приводятся конкретные примеры того, как именно ВОЗ потакала Китаю. В середине января организация подтвердила информацию о том, что КОВИД-19 не передается от человека к человеку, а уже через неделю под давлением фактов вынуждена была констатировать, что это неправда. Кроме того, ВОЗ признавала прозрачность Китая и не настаивала на проведении расследования причин появления коронавируса. Трамп считает, что это не так. Если объяснения ВОЗ не покажутся президенту достаточными он перестанет финансировать организацию не на временной, как сейчас, а на постоянной основе, а США может вообще ее покинуть.

Сейчас Америка вносит в бюджет ВОЗ около полумиллиарда долларов в год. Суммы, которые платит Китай в десять раз меньше.