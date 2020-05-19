Анастасия Васильева: Ситуация с выплатами медикам продолжает оставаться неоднозначной

Ситуация с выплатами медикам продолжает оставаться неоднозначной и единого понимания, где что происходит, пока нет, — сказала нам председатель межрегионального профсоюза медицинских работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Васильева сообщила, что «Альянс врачей» намерен сегодня представить на своем сайте карту, где будут обозначены проблемы с выплатами медикам. Профсоюз намерен следить за ситуацией онлайн в реальном времени, писать жалобы и отмечать регионы, откуда поступают жалобы.
2020-05-19T09:06:37+03:00
2020-05-19T09:06:37+03:00
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09:06, 19 мая 2020
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