Анастасия Васильева: Ситуация с выплатами медикам продолжает оставаться неоднозначной

Ситуация с выплатами медикам продолжает оставаться неоднозначной и единого понимания, где что происходит, пока нет, — сказала нам председатель межрегионального профсоюза медицинских работников здравоохранения «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Васильева сообщила, что «Альянс врачей» намерен сегодня представить на своем сайте карту, где будут обозначены проблемы с выплатами медикам. Профсоюз намерен следить за ситуацией онлайн в реальном времени, писать жалобы и отмечать регионы, откуда поступают жалобы.