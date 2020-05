Московские власти настаивают на точности данных о смертности от коронавируса

Позицию одного из чиновников опубликовала газета The New York Times, которая ранее писала, что зараженных коронавирусом в России может быть намного больше, чем об этом говорит официальная статистика.

От коронавируса в Москве в прошлом месяце умерли 639 человек. А всего из жизни ушли в апреле почти 12 тысяч. Но эти цифры сами по себе не говорят о причине смерти, отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По словам столичного чиновника, которые приводит газета New York Times, власти уверены в точности своих данных, поскольку в каждом случае делается вскрытие. Повышение показателей смертности вполне естественно при распространении острых респираторных заболеваний, из-за которых осложняются хронические болезни, добавил Хрипун. Он обратил внимание и на то, что рост смертности в апреле за последние годы различался: так в прошлом году он был почти вдвое выше, чем в предыдущем. Ранее New York Times сообщила что повышение общего уровня смертности в Москве и Петербурге может свидетельствовать: в этих городах она на 70% выше официальной статистики. Такую же позицию высказала и Financial Times. Издания в том числе ссылались на данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет для этого месяца. МИД потребовал от газет опровержений статей.

В Москве за сутки умер еще 71 пациент с коронавирусом. С начала пандемии число летальных случаев в столице превышает 1650 человек, сообщили в оперативном штабе. По его данным на вчерашнее утро, в столице выявили более 146 тысяч заразившихся коронавирусом, вылечились почти 29 тысяч.