ФСБ займется проверкой систем мониторинга, которые отслеживают соблюдение условий изоляции в период эпидемии

Федеральная служба безопасности займется проверкой систем мониторинга, которые отслеживают соблюдение условий изоляции в период эпидемии коронавируса. Такую проверку ФСБ готова выполнять в недельный срок, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на межведомственную переписку и экспертов Ассоциации юристов. Юристы считают, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требования ФСБ по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.