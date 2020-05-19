ФСБ займется проверкой систем мониторинга, которые отслеживают соблюдение условий изоляции в период эпидемии

Федеральная служба безопасности займется проверкой систем мониторинга, которые отслеживают соблюдение условий изоляции в период эпидемии коронавируса. Такую проверку ФСБ готова выполнять в недельный срок, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на межведомственную переписку и экспертов Ассоциации юристов. Юристы считают, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требования ФСБ по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
2020-05-19T09:02:54+03:00
2020-05-19T09:36:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2645255-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3263227.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:02, 19 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
Обращение Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора в Генпрокуратуру и Следственный комитет России Необходимо также обеспечить прозрачность и достоверность публикуемой информации, чтобы не допустить паники среди российских граждан и пресечь дальнейшие попытки распространения ложных сведений…