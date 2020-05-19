Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения. Вашингтон требует реформирования ВОЗ, в противном случае США угрожают прекратить финансирование организации и покинуть ее ряды. Трамп заявил, что расследование деятельности ВОЗ подтвердило опасения Вашингтона. Организация игнорировала информацию о распространении вируса в Ухане и, уже зная о том, какую опасность представляет вирус, решила не делиться этой важнейшей информацией с остальным миром.