Несколько судей и сотрудников Мосгорсуда заразились коронавирусом,— рассказала Интерфаксу пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Она уточнила, что эти судьи работают в уголовной и гражданской коллегиях. Они заболели во время майских праздников, и у ни не было контактов с работающими сотрудниками".