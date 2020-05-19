Более 2 тысяч студентов-медиков работают в Москве с пациентами с коронавирусом

Медицинские организации заключили с ними договоры,— рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, помимо денежных выплат, привлеченные в стационары специалисты наравне с врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с местом работы. На должностях младшего медицинского персонала студенты получают 115 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты для работающих в качестве среднего медицинского персонала с учетом надбавок составляют 175 тысяч,— утверждает Ракова.