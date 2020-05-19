Росавиация выделила группе «Аэрофлот» почти 8 млрд рублей в качестве частичной компенсации убытков из-за эпидемии

Росавиация выделила группе «Аэрофлот» почти 8 миллиардов рублей в качестве частичной компенсации убытков из-за эпидемии коронавируса. В ведомстве уточнили, что будут рассмотрены заявки еще шести компаний: Smartavia, «Уральских авиалиний», S7, AZUR air, «Азимута» и Red Wings.

Правительство России выделило на эти цели в общей сложности 23,4 миллиарда рублей. На поддержку могут рассчитывать перевозчики, которые не прекратили полеты в апреле-мае и сократили не больше 10% пилотов и бортпроводников.