Котяков: Правительство России не рассматривало вариант с массовой раздачей средств фонда национального благосостояния

Правительство России не рассматривало вариант с массовой раздачей средств фонда национального благосостояния, — рассказал в эфире Первого канала министр труда Антон Котяков. По его словам, рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач – в частности, социальную поддержку населения министр оценил в 570 миллиардов рублей.