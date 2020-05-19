Китай с сегодняшнего дня снимает повышенные ввозные пошлины еще для нескольких десятков категорий товаров из США

Они были введены в разгар торговой войны с Вашингтоном.

Послабления коснулись почти 80 групп американских товаров. Среди них, к примеру, редкоземельные металлы, руды золота и серебра, генераторы, навигационные радиолокаторы и бортовые самописцы. Их импорт в Китай не будет облагаться повышенными пошлинами в течение одного года. При этом объемы и стоимость ввоза этих товаров из США не уточняются.

Снижение пошлин на американские товары со стороны Китая произошла не впервые за этот год. В феврале эти действия коснулись почти 700 наименований продукции. В список вошли, в частности, соя, свинина и говядина, пшеница, сырая нефть и сжиженный природный газ, лекарства и медицинские приборы. Повышенные пошлины на эти товары Пекин ввел в августе прошлого года.

В январе США и Китай подписали первую часть торгового соглашения, согласно которым Вашингтон не стал вводить новые пошлины на импорт китайской продукции и снизил их на некоторые товары. Китай взамен пообещал увеличить ввоз продукции из США.