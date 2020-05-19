Коммунисты заявляют, что «единороссы» пытаются воздействовать на бюджетников, не по праву используют помещения избиркомов и собирают данные об избирателях через портал «Госуслуги», пишет «Независимая газета».
КПРФ обратилась в прокуратуру с требованием проверить первичные выборы кандидатов от «Единой России»
Коммунисты заявляют, что «единороссы» пытаются воздействовать на бюджетников, не по праву используют помещения избиркомов и собирают данные об избирателях через портал «Госуслуги», пишет «Независимая газета».