В Петербурге ужесточили похоронные правила для горожан

Всех петербуржцев, которые ушли из жизни, теперь предписано хоронить в закрытых гробах. Неважно, отчего умер человек – коронавируса или погиб в дорожной аварии или пьяной драке, пишет интернет-издание фонтанка.ру. Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими независимо от установленного диагноза потребовала главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова. Издание опубликовало копию документа. Основание для таких суровых мер как поясняет глава регионального управления Роспотребнадзора ухудшение в городе эпидемиологической обстановки. Документ поступил в Смольный больше недели назад, его уже довели до исполнителей. Жители города про распоряжение ничего не знают и жалуются на то, что им не дают проститься с умершими родственниками. Морги закрывают сегодня, крематорий с прошлой недели, рассказал Фонтанке один из петербуржцев. В справочной службе Ритуальных услуг изданию подтвердили: закрытый гроб теперь обязателен для всех скончавшихся, но морги работу продолжат. Ранее Башкетова предписывала хоронить в закрытых гробах только умерших от новой инфекции, отмечает Фонтанка. Тем временем в суд Петербурга уже подан иск с требованием защитить гарантированное право на погребение.

В Петербурге около 11-ти тысяч заражённых коронавирусом, умерли 90 пациентов. При этом по словам губернатора Александра Беглова ещё около семисот человек с начала марта скончались от внебольничной пневмонии.