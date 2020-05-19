Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» может получить контроль над дорожными видеокамерами по всей стране

Как пишет газета «Коммерсантъ», идея создания федерального оператора на базе компании «ГЛОНАСС БДД» вновь обсуждается в правительстве, хотя год назад была отвергнута. По словам экспертов, речь идет о рынке услуг объемом в 10-15 миллиардов рублей.