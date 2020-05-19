Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения

США полностью прекратят ее финансирование, если она не выполнит требования Белого дома за 30 дней. Это говорится в письме руководству ВОЗ, которое американский президент опубликовал в «Твиттере». Среди предъявленных требований США Трамп назвал необходимость того, чтобы Всемирная организация здравоохранения по-настоящему проявила независимость от Китая.