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07:10, 19 мая 2020

Компания Илона Маска сегодня отправит в космос очередную партию спутников для сети глобального интернета

Старт ракеты Falcon с мыса Канаверал уже дважды переносился. Носитель технически исправен. Причина в непогоде – синоптики предупреждали о тропическом циклоне, который шел на юго-восточное побережье США. Запуск спутников от компании SpaceX также пересекся по времени со стартом ракеты со сверхсекретным космопланом ВВС США.
Отправить партию из 60 аппаратов весом меньше 500 кг хотят сегодня в 10 утра по московскому времени. Спутники присоединятся к космической группировке проекта Starlink. Ожидается, что эта система повсеместно, даже в труднодоступных и малонаселенных районах обеспечит широкополосный доступа к интернету. Скорость передачи данных будет стремиться к 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G.

Идею созданию глобальной сети интернет-покрытия из космоса пыталась ранее реализовать компания OneWeb. В марте ее руководство объявило о банкротстве.



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