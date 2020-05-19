Россияне за время карантина стали значительно активнее жертвовать на благотворительность

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сервисы онлайн-платежей. Количество переводов фондам в марте-апреле выросло по сравнению с началом года почти вдвое, а средняя сумма платежа составила больше тысячи рублей, что стало рекордом последних полутора лет.