Спикер Палаты представителей США раскритиковала отправку в Россию медицинского оборудования

Нэнси Пелоси заявила, что Белым дом намерен бесплатно предоставить аппараты искусственной вентиляции легких на 5 миллионов долларов. В интервью телеканалу CNN она сказала, что Россия вполне может себе позволить за них заплатить. Ранее телеканал ABC сообщил, что Россия выставила Америке счет в 660 тысяч долларов за партию аппаратов ИВЛ. Позже выяснилось, что были отправлены приборы той же модели, которые, предположительно стали причиной пожара в двух больницах Москвы и Петербурга.