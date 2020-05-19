В Риме после карантина открываются первые музеи

Посещение будет возможно только по предварительному бронированию.

Открытие музеев в итальянской столице запланировано в два этапа. 19 мая возобновят работу Капитолийские музеи, Музей Рима в Палаццо Браски и Выставочный дворец. 2 июня в День республики в Италии примут посетителей музейные комплексы Алтарь мира, Форум и рынок Траяна, Императорские форумы и ряд других.

Как отметил заместитель мэра Рима по культуре Лука Бергамо, возобновлять работу предстоит на экспериментальной основе с соблюдением мер безопасности. Посещать музеи можно будет только в медицинских масках, а на входе посетителям будут измерять температуру – цитирует чиновника итальянская газета Corriere della Sera.



Ограничительные меры также постепенно снимают в музеях Франции и Швейцарии. А в Великобритании правительство надеется, что спортивные и культурные мероприятия в стране будут разрешены начиная с июня.