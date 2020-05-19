В Пензе начинается суд по делу о массовой драке в селе Чемодановка

На скамье подсудимых почти три десятка человек, которых обвиняют, в том числе в гибели местного жителя.

Этнический конфликт с участием цыган произошел в июне прошлого года после бытовой драки, которую спровоцировали домогательства к несовершеннолетней. Жители устроили побоище и повредили несколько машин, ранили два десятка человек, один из которых скончался в больнице.

В последующие дни в Чемодановке звучали призывы выселить цыганское население. Недовольные граждане перекрыли трассу «Москва-Челябинск», участников несанкционированной акции пришлось разгонять сотрудникам ОМОНа.

Фигурантами дела о массовой драке стали 28 человек. Их обвинили в беспорядках, убийстве и покушении на убийство. Расследование дело завершили в марте этого года. Следственный комитет в пресс-релизе уточнил, что за преступлением стоит группа лиц цыганской национальности, но позже информация об этнической принадлежности обвиняемых была удалена с сайта ведомства.

Фигуранты свою вину отрицают. Заседание Пензенского областного суда пройдет в закрытом режиме из-за риска распространения коронавирусной инфекции.