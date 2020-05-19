Более ста миллионов жителей Китая оказались на карантине, сообщает агентство «Блумберг»

Новая вспышка коронавируса зафиксирована в провинции Цзилинь. Как пишет газета South Chinа Morning Post, что стало причиной, власти точно не знают, но не исключают, что инфекцию могли завезти вернувшиеся из России граждане Китая, так как Цзилинь граничит с Приморским краем.