В Москве четвертый день подряд фиксируют более 70 смертей от коронавируса за сутки

Скончался еще 71 пациент, сообщили ночью в оперативном штабе. Общее число умерших от новой инфекции выросло в столице до 1651. По данным на утро понедельника, в России с начала пандемии скончались свыше 2700 человек, общее число инфицированных составляет более 290 тысяч.