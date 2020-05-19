В Москве четвертый день подряд фиксируют более 70 смертей от коронавируса за сутки

Скончался еще 71 пациент, сообщили ночью в оперативном штабе. Общее число умерших от новой инфекции выросло в столице до 1651. По данным на утро понедельника, в России с начала пандемии скончались свыше 2700 человек, общее число инфицированных составляет более 290 тысяч.
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