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05:11, 19 мая 2020

Власти Москвы отменили штраф за нарушение режима изоляции профессору РУДН, которая прикована к кровати

Его аннулировали, потому что нарушения не было, сказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, передает «Интерфакс». Проверку провели после того, как история получила огласку. Ирина Карабулатова рассказала, что ей пришел в штраф в 4 тысячи рублей, хотя она уже год по болезни не выходит из дома. На карантине она оказалась после того, как вызванный на дом врач ей поставил диагноз ОРВИ. Коронавирус у нее не выявили.



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