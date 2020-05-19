Издание «Фонтанка» сообщило о негласном запрете в Петербурге на прощание с умершими

На сайте сетевого СМИ опубликован снимок документа с грифом для служебного пользования. Это предписание главного санитарного врача города о том, что ритуальные церемонии прощания должны быть исключены вне зависимости от установленного диагноза. О возможных исключениях для родственников не говорится. В предприятии «Ритуальные услуги» изданию подтвердили, что стали хоронить в закрытых гробах.