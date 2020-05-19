Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства из Фонда национального благосостояния

Это сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, разные страны выбрали разные подходы по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии. Как отметил министр, в России – комбинированный вариант – часть ресурсов направляется на поддержу граждан, а другая часть – на стимулирование спроса и производства. В эфире программы «Познер» на Первом канале Антон Котяков добавил, что на социальную поддержку населения выделено 570 миллиардов рублей, еще порядка полутора триллионов рублей должны направить в течение года на поддержку различных предприятий в экономике.

Фонд национального благосостояния был сформирован за счет сверхдоходов от продажи нефти. По данным Минфина на первое мая, его объем — больше 12 триллионов рублей