Бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков пожаловался в Европейский суд по правам человека

Студент Высшей школы экономики требует признать свой приговор нарушением статьи европейской Конвенции о праве на свободу выражения мнения. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юриста международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Коротеева. В феврале Мосгорсуд отклонил в силе обвинительный приговор Егору Жукову. Он был задержан в августе по подозрению в участии в массовых беспорядках, но приговор – три года условно – вынесли по делу об экстремизме.
Самое обсуждаемое
Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…
СовФед: РФ выступит против проведения расследования в отношении Китая и Всемирной организации здравоохранения В Совете Федерации вступились за ВОЗ. Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, «сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством…
Обращение Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора в Генпрокуратуру и Следственный комитет России Необходимо также обеспечить прозрачность и достоверность публикуемой информации, чтобы не допустить паники среди российских граждан и пресечь дальнейшие попытки распространения ложных сведений…