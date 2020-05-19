Бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков пожаловался в Европейский суд по правам человека

Студент Высшей школы экономики требует признать свой приговор нарушением статьи европейской Конвенции о праве на свободу выражения мнения. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на юриста международной правозащитной группы «Агора» Кирилла Коротеева. В феврале Мосгорсуд отклонил в силе обвинительный приговор Егору Жукову. Он был задержан в августе по подозрению в участии в массовых беспорядках, но приговор – три года условно – вынесли по делу об экстремизме.